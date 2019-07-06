"كل 3 أشهر".. الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن أسعار المنتجات البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشمل القرار تولِّى اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية؛ لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.

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وتضمن القرار أيضًا تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها رقم 27 مكرر المؤرخ في 5 يونيو 2019.

وجاء نص القرار كالتالي: