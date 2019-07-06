تبدأ اليوم.. جامعة حلوان توضح اختبارات القدرات بالتربية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت كليتا التربية الرياضية بنين وبنات جامعة حلوان، مواعيد وشروط إجراء اختبارات القدارات للعام الجامعي 2019-2020 التي تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن "الجامعة تبذل قصارى جهدها لتذليل كل العقبات أمام المتقدمين وتسهيل جميع إجراءات التقدم ودفع رسوم الاختبارات وملء الملفات، بجانب تهيئة الجو المناسب لعمل الاختبارات بالصورة اللازمة للطلاب بعد التقدم على موقع التنسيق الالكتروني لتحديد ميعاد الاختبار بكل كلية".

وأضاف نجم، في بيان، أن اختبارات التربية الرياضية بنين وبنات على مدار 3 أيام، في اليوم الأول تسديد رسوم الاختبارات وملء الملفات والكشف الطبي وإجراء اختبار المهارة والقوام.

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وبالنسبة لليوم الثاني، يؤدي الطلاب الاختبارات البدنية، وفي اليوم الثالث اختبار السمات والمعلومات والاختبار الشخصي وملء استمارات القومسيون الطبي، ويشترط على الطلاب ضرورة الحضور بالزي الرياضي.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم عمل جلسات تعريفية بالقدرات بكل كلية يوم السبت.

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