شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد لمصر والمهجر بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن داخل مصر يرسم البابا مجموعة من خدام إيبارشية غرب الإسكندرية، وهم: الخادم عماد فايز، كاهنًا عامًا بقطاع غرب، والخادم مايكل ميمي، كاهنًا على كنيسة مار جرجس، والأنبا باخوميوس، كاهنًا للكيلو 26 بقطاع غرب الإسكندرية. Advertisements ومن بلاد المهجر، يرسم البابا الشمامسة بيشوى يوحنا، كاهنًا على مذبح كنيسة القديسة العذراء، والأنبا بيشوى بأديليد، كاهنًا عاصمة جنوب أستراليا، والشماس إسحق ويصا، على مذبح كنيسة القديس مار مينا، والقديسة مارينا بملبورن، بعاصمة ولاية فيكتوريا، والشماس جورج فرج، على كنائس فيجى جنوب شرق آسيا.

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