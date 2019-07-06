شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة المرور، العديد من المؤدية الى استاد القاهرة، لتسهيل وصول المواطنين ومشجعى المنتخب المصرى، إلى الاستاد لحضور مباراة جنوب أفريقيا فى أسرع وقت ممكن قبل زحام المحاور التى يسلكها قائدى السيارات، ومن تلك الطرق حتى الاستاد:

- القادم من محور 26 يوليو يستكمل رحلته المرورية حتى منزل ميدان لبنان لدوران، واستكمال الطريق حتى نادى الزمالك، ويتم استكمال الطريق حتى سور النادى المؤدى لشارع جامعة الدول العربية، والدوران لأول يوتيرن واستكمال الطريق، وعدم الصعود للكوبرى، والتوجه للكورنيش ثم يمينا مسرح البلون حتى مطلع كوبرى أكتوبر، والتوجه له حتى نزلة صلاح سالم أو العروبة حتى بانوراما حرب أكتوبر على بمينك حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

-القادم من إمبابة والوراق يتجه لكوبرى الساحل منه إلى رمسيس، ويتم استكمال الطريق حتى مطلع كوبرى أكتوبر وصولا إلى محور النصر و المنصة، فيمينا إلى أحد بوابات الاستاد، والدخول إلى المدرجات.

- القادم من مناطق الدقى وشارع التحرير يتجه لكوبرى الدقى أو اسفل الكوبرى وصولا الى مطلع كوبرى اكتوبر و استكمال الرحلة المرورية ومنع النزول الى منطقة وسط المدينة المدينة، والتوجه الى منزل صلاح سالم حتى بانوراما حرب اكتوبر يمينا حتى شارع باب المقصورة للاستاد.

- القادم من الجيزة يتم استقلال ميكروباص من الجيزة من مناطق الكيت كات أو ميدان الجيزة أو إمبابة إلى رمسيس، ومن رمسيس يتم استقلال مينى باص الحى السادس بمدينة نصر، ومنه لمسجد أل رشدان حتى بوابة الاستاد.

- القادم من الطريق الدائرى من الهرم أو المريوطية يستكمل الطريق حتى منزل ميدان لبنان منه الى شارع لبنان حتى الوصول لشارع جامعة الدول و الدوران الى شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع أكتوبر، ومنه إلى استكمال الرحلة لمنزل صلاح سالم حتى المنصة وصولا إلى بوابة الاستاد.

-التوجه من فيصل أو الهرم حتى جامعة القاهرة ثم الدوران الى الدقى، واستكمال الرحلة لمطلع كوبرى أكتوبر، وعدم النزول إلى منطقة وسط البلد حتى الوصول إلى منزل محور صلاح سالم، والاستكمال يمينا إلى بوابة الاستاد، وفى حالة استكمال الرحلة، وعدم النزول إلى صلاح سالم يتم التوجه منزل النصر بالقرب من كلية الأزهر حتى الدوران إلى المنصة يمينا إلى الاستاد.

- فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد، واستقلال تاكسى أو سيارة أجرة أو مينى باص إلى بوابة الاستاد.

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- القادم من موقف أحمد حلمى يستقل ميكروباص إلى الحى السادس أو السابع وصولا إلى جامعة الأزهر ثم النزول أمام سلم ويتم الصعود والنزول إلى الجهة المقابلة ويوجد شارع صغير يتم سلوكه حتى الاستاد أو استقلال أتوبيس حتى مسجد ال رشدان حتى الاستاد.

- للقادم من الطريق مدينة نصر يتوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد.

-القادم من ميدان رمسيس يسلك شارع رمسيس حتى الصعود لكوبرى أكتوبر منه إلى محور النصر وصولا إلى المنصة ويمنيا إلى الاستاد.

-القادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد.

- القادم من وسط المدينة يتم التوجه لنفق الأزهر حتى محور صلاح سالم حتى بوابات الاستاد.

-القادم من كورنيش النيل بحلوان والمعادى يسلك الكورنيش وصولا إلى التحرير إلى مطلع كوبرى اكتوبر وحتى منزل صلاح سالم وصولا لبوابة الاستاد.

-من محور كورنيش النيل حتى كوبرى عباس والتوجه إلى السيدة عائشة ويستكمل حتى طريق الأوتوستراد وصولا إلى جامعه الازهر وأول دوران شمال وصولا إلى الاستاد.

- للقادم من الطريق مدينة نصر يتوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد والقادم من المعادى والسيدة عائشة يستكمل طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد.

- فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد وصولا لبوابة الأستاد.