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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.
 

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج من مترين ونصف، إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

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القاهرة 24 38 
شبين الكوم 23 37 
طنطا 24 36 
دمنهور 24 33 
الإسكندرية 25 31 
بلطيم 24 31 
مطروح 23 31 
السلوم 24 32 
سيوة 24 38 
بورسعيد 25 31 
دمياط 24 30 
الزقازيق 24 37 
الاسماعيلية 23 38 
السويس 24 37 
العريش 23 33 
رفح 22 32 
رأس سدر 24 36 
نخل 19 36 
نويبع 28 37 
طابا 26 36 
كاترين 20 34 
الطور 26 34 
شرم الشيخ 29 39 
الغردقة 27 38 
مرسى علم 29 36 
الفيوم 23 38 
بنى سويف 23 38 
المنيا 23 38 
أسيوط 24 40 
سوهاج 25 40 
قنا 26 40 
الأقصر 25 41 
أسوان 27 40 
أبوسمبل 28 40 
الوادى الجديد 29 39 
شلاتين 28 39 
ابو رماد 29 38 
حلايب 29 35 
رأس حدربة 30 34

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 29 42 
المدينة 29 45 
الرياض 27 45 
المنامة 35 40 
أبوظبى 32 40 
الدوحة 34 44 
الكويت 33 49 
دمشق 17 37 
بيروت 26 30 
عمان 19 33 
القدس 19 30 
غزة 23 30 
بغداد 28 46 
مسقط 30 36 
صنعاء 17 29 
الخرطوم 28 41 
طرابلس 22 32 
تونس 23 35 
الجزائر 24 30 
الرباط 17 25 
نواكشوط 23 30 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 16 31 
اسطنبول 21 30 
اسلام اباد 29 38 
نيودلهى 28 36 
جاكرتا 24 34 
بكين 21 26 
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 19 22 
أثينا 23 32 
روما 20 35 
باريس 16 31 
مدريد 19 34 
برلين 15 20 
لندن 11 23 
مونتريال 15 31 
موسكو 11 17 
نيويورك 22 31 
واشنطن 24 33

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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