شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج من مترين ونصف، إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

Advertisements

القاهرة 24 38

شبين الكوم 23 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 24 32

سيوة 24 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 38

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 24 36

نخل 19 36

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 20 34

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 23 38

أسيوط 24 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 40

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 29 39

شلاتين 28 39

ابو رماد 29 38

حلايب 29 35

رأس حدربة 30 34

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 29 45

الرياض 27 45

المنامة 35 40

أبوظبى 32 40

الدوحة 34 44

الكويت 33 49

دمشق 17 37

بيروت 26 30

عمان 19 33

القدس 19 30

غزة 23 30

بغداد 28 46

مسقط 30 36

صنعاء 17 29

الخرطوم 28 41

طرابلس 22 32

تونس 23 35

الجزائر 24 30

الرباط 17 25

نواكشوط 23 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 31

اسطنبول 21 30

اسلام اباد 29 38

نيودلهى 28 36

جاكرتا 24 34

بكين 21 26

كوالالمبور 24 32

طوكيو 19 22

أثينا 23 32

روما 20 35

باريس 16 31

مدريد 19 34

برلين 15 20

لندن 11 23

مونتريال 15 31

موسكو 11 17

نيويورك 22 31

واشنطن 24 33