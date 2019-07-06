شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فى دعوى خلع: "قلتله ما بحبش ريحة السجائر فى البيت بقى بيشرب شيشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج استمر 8 أشهر، بسبب تدخين زوجها الشيشة فى المنزل حسب ما جاء فى دعواها.

وقالت"هالة، م،ا " 27 عاما موظفة فى الدعوى رقم 218 أسرة 2019، انها تزوجت من "مصطفي، ا،س" 29 عام زواج صالونات عن طريق معارف أحد أقاربها بأسرته، واتفقا قبل الزواج على عدة شروط منها أن يقف التدخين لأنها تكره رائحة السجائر، وأقنعها بأنه أقلع عن ممارسة تلك العادة وتم الزواج.

وتابعت هالة: "وبعد عدة أيام من زواجهما فوجئت بأنه لا يزال يدخن وبشراهة، وعلى إثر ذلك حدثت بينهما العديد من المشاكل، وأخبرته أنها تكره رائحة السجائر، ولا تطيقها فى المنزل، ووعدها بوقف التدخين، وبعدها بعدة أيام فوجئت بأنه أحضر شيشة، وأخبرها بأنها بديلا عن السجائر.

لم تتحمل الزوجة رائحتها أيضا، وطالبته بالتوقف عن التدخين، إلا أنه لم يوافقها وقال لها أنها حريته الشخصية طلبت الزوجة الانفصال، ولكنه رفض فأقامت ضده دعوى خلع، وأقرت الزوجة بما جاء فى عريضة الدعوى.