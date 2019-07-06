شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط استاد القاهرة لتأمين المباراة المرتقبة اليوم بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا فى الدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية فى نسختها 32 المقامة بمصر.



وتؤمن قوات الشرطة المسارات المؤدية للاستاد، وحافلات الضيوف ولاعبى الفريقين، بالإضافة لمساعدة المشجعين فى دخول الاستاد بسلام وأمان.



وأهابت وزارة الداخلية بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولى، خاصة أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى خروج المباراة بالشكل الذى يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضًا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.



وأكدت الوزارة، فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهر اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـFan Id.