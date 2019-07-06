مصدر بالسكة الحديدة يعلن ضوابط منح تخفيض لذوي الإعاقة ومرافقيهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
أعلنت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تمنح ذوي الإعاقة ومرافقه تخفيضًا بنسبة 75% بالقطارات العادية (المميزة والمطورة و50% بالقطارات المكيفة فرناسوي - أسباني - VIP).
وأوضح مصدر بالهيئة، لمصراوي، أن هناك عدة ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة وذوي الإعاقة ومرافقه، منها:
- لابد من اطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية لذوي الإعاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإثبات المرافق ببطاقته الشخصية.
- المحطات التي تعمل بالنظام اليدوي، يتم استخراج القسيمة وتسجيل رقم إثبات الشخصية لذوي الإعاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- في حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض ولا يحمل إثبات شخصية لذوي الإعاقة، يتم تحصيل فارق الأجرة + الغرامة.
- في حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مثبت ببطاقة إثبات شخية لذوي الإعاقة، يتم تحصيل فارق الأجرة + الغرامة.
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