حدث ليلًا| عزل أستاذ "الابتزاز الجنسي" وتعريفة جديدة للتاكسي الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

كشف مصدرمسؤول بمحافظة القاهرة، تفاصيل الزيادة الجديدة في تسعيرة ركوب التاكسي الأبيض، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اليوم الجمعة.

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بعزل ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

"تسعيرة التاكسي الأبيض": فتح العداد بـ٧ جنيهات و٥٠ قرشًا زيادة على كل كيلو

كشف مصدرمسؤول بمحافظة القاهرة، تفاصيل الزيادة الجديدة في تسعيرة ركوب التاكسي الأبيض، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اليوم الجمعة.

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جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته بالتحرش الجنسي والرشوة

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بعزل ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق.

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"ابتزاز جنسي".. تفاصيل مذكرة مجلس تأديب جامعة القاهرة للإطاحة بـ"لاشين"

حصل "الخليج 365" على مذكرة مجلس التأديب بجامعة القاهرة والتي انتهت بعزل أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة من وظيفته بعد إدانته في وقائع تحرش جنسي ورشوة.

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بعد الزيادة.. ننشر أسعار تعريف ركوب الأجرة بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط "السرفيس" الداخلية والأقاليم، وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

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"كريم" تعلن أسعار الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين

أعلنت شركة كريم مصر عن التسعيرة الجديدة لخدماتها بعد رفع أسعار الوقود، وذلك بحسب رسالة عبر تطبيق شركة كريم لعملائها.

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حريق بمستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية.. والحماية المدنية تخلي المرضى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، على حريق اندلع بالطابق الثالث بمستشفى الشاطبي للنساء والولادة، بسبب ماس كهربائي.

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إصابة 12 مريضة باختناق.. إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى شاطبي الإسكندرية

أعلن الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن إصابة 11 مريضة باختناق وطبيبة بالتواء في القدم، إثر الحريق الذي اندلع بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والولادة.

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اليوم.. انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضعف وانقطاع المياه، اليوم السبت، عن مناطق غرب المدينة، من الساعة العاشرة صباحا ولمدة 10 ساعات.

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"جريمة حرب".. مهاجرون يتهمون "الوفاق" باستخدامهم كدروع بشرية في ليبيا

اتهم مهاجرون ولاجئون في ليبيا مسلحين تابعين لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، باحتجازهم في مراكز قريبة من مخازن الأسلحة لمنع استهداف تلك المخازن بواسطة قوات الجيش الوطني الليبي.

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اليمن: مليشيات الحوثي تقتل مسعفين اثنين جنوبي البلاد

قتل مسعفان وأصيب 3 مدنيين، بينهم امرأة، على يد ميليشيات الحوثي، في مدينة حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.

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الأمن العراقي يعتقل ممول "داعش" في كركوك

أفاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت ممول "داعش" في كركوك خلال عملية أمنية في منطقة الرياض.

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طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في محافظة حجة اليمنية

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

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قتلى وجرحى في قصف بالبراميل المتفجرة بريف ادلب

ألقت ثلاث طائرات مروحية تابعة للقوات الحكومية السورية ثلاثة براميل متفجرة على بلدة محنبل في ريف ادلب الجنوبي الغربي بمحافظة ادلب شمال غرب سورية مساء الجمعة.

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مران المنتخب.. صلاح جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا.. وإصابة الونش

شارك محمد صلاح نجم المنتب المصري والمحترف في صفوف ليفربول، في مران المنتخب الوطني استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا والتي من المقرر أن تقام مساء غد السبت ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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