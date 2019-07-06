شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تواصل حملة إنقاذ النيل وتنجح فى إزالة 38 مخالفة بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، تنفيذ 38 إزالة فى 6 محافظات هى: كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، بنى سويف، الغربية، البحيرة، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 ألفًا و410 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

وأوضح خالد، فى تقرير له، تحرير 53 ألفًا و19 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.