شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم برج تقوية لشركة «محمول» ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال قوات الحماية المدنية ببنى سويف، من السيطرة على حريق اندلع بمولد كهربائي خاص ببرج تقوية تابع لشركة «محمول» للاتصالات بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي، ولا توجد ثمة إصابات بشرية.

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وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بنشوب حريق «دون إصابات» بمولد كهرباء الخاص ببرج التقوية لشركة محمول بقرية ميدوم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده، تبين نشوب الحريق بمولد كهرباء الخاص ببرج التقوية لشركة محمول ولم تحدث ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح .ونتج عن الحريق حدوث تلفيات بالمولد ولم يؤثر على الاتصالات في تلك المنطقة.

وقال شفيق عادل شفيق صديق 35 سنة، خفير خصوصي لحراسة البرج، أنه أثناء تواجده بعمله «حراسة البرج» فوجئ بانبعاث أدخنة من المولد واشتعال النيران به ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.

وكلف مدير أمن المباحث الجنائية مساعديه للتحري عن الواقعة وإخطار قسم الأدلة الجنائية بعد الانتقال لمحل الحريق للمعاينة والوقوف على سببه، وتم تحرير محضر بالواقعة.