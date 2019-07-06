شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا للقانون.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين بـ"مذبحة المرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة أطفال المرج" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة 3 تهم رئيسية للمتهمين "بمذبحة المرج" هى:

1- تهمة القتل العمد.

2- التمثيل بالجثث.

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3- وجهت النيابة للأب تهمة الاعتداء على زوجته وإحداث بها عاهة مستديمة.

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، يقول المحامى خالد محمد، إن المتهمين توافر فى جريمتهم ظرف اقتران القتل العمد بجناية، ولذلك فإن العقوبة المنتظرة هى الإعدام شنقاً، لقيامهم بالقتل العمد، والتمثيل بالجثث.



وخلال التحقيقات أقرت "الأم" المتهمة أن زوجها دائم التعدى عليها تحت تأثير من زوجته الثانية، والتى كانت دائمًا ما تطلب منه التعدى على الأطفال، وأجبرنى على قتل أطفالى فوضعت موادًا كاوية فى المياه وتخلصت من الطفلتين "ملك وجنا" بينما تخلص هو من الثالث فور ولادته، كما أجبرنى على عدم الإبلاغ عن الواقعة حتى لا يقتلنى مثلهم.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.