شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تحريك أسعار السولار رفع تكاليف تشغيل القطارات مليون جنيه يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن تحريك سعر السولار خلال الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود رفع تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، وأن الزيادات التى حدثت فى أسعار السولار رفعت تكاليف التشغيل اليومى للقطارات بقيمة حوالى مليون جنيه.



وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الخليج 365"، أن هذه الزيادة فى التكاليف الإضافية لتشغيل القطارات ستتحملها السكة الحديد نيابة عن الركاب.



كان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، وأنه لا يوجد أى اتجاه فى الوقت الحالى لزيادة أسعار تذاكر القطارات.