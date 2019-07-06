شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. شاهد فى دقيقة .. 8 خدمات للمواطن بالوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى فحص 89 ألف و287 سيدة ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى "صحتك أمانة" شعار التأمين الصحى الجديد للاطمئنان على 920 ألف مواطن ببورسعيد.. المنظومة تمنح المواطنين 4 مميزات أبرزها الجودة.. الصحة: زحام على التسجيل فى رابع أيام التطبيق.. وتؤكد: العلاج خلال 24 ساعة امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن انتهاء ماراثون الاختبارات التعليم ترصد 22 صفحة على الفيس و31 جروبا على الواتس للغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة.. وتؤكد: الجهات المختصة تعاملت معها.. فريق الغش الإلكترونى كلمة السر فى ضبط المتورطين فى تصوير أسئلة رسميًا.. الموافقة على إنشاء أول معهد لتكنولوجيا السكة الحديد Advertisements تعرف على خطوط القطارات الجديدة بعد إعادة تشغيلها × 14 معلومة "شورت وفانلة ومايوه".. 10 متطلبات لاختبار القدرات بكليات التربية الرياضية إجراءات جديدة لجذب الوافدين للجامعات المصرية.. ميكنة كل الخدمات وتوفير وحدة مصرفية ونظام للترقيم.. تخصيص مكتب لتسهيل وتجديد الإقامة والتأشيرات والتأمين الصحى ضد الحوادث.. و7759 وافدا تقدموا للجامعات المصرية الزراعة: تغذية 11 ألف رأس ماشية بقطاع الإنتاج لتوفير أضاحى العيد كيف تواجه الحكومة المبيدات المضروبة.. ضبط 14.71طن خلال 30 يوما.. الزراعة: إنشاء مراكز للبيع وعمل استبيان للفلاحين لرصد "المهرّب".. إلزام المحال بالفاتورة وتطبيق الشفرة.. تحليل المتبقيات بـ14 سوقا للخضر والفاكهة قرار وزارى لـ"التموين" بتحمل فرق سعر السولار للمخابز لثبات سعر الرغيف بـ5 قروش التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. التموين: لا زيادة فى سعر الخبز المدعم أو السلع التموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.