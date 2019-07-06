شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الزراعية": حملات مكثفة بحقول الذرة لنشر الأصناف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، حملاته بالحقول الزراعية الصيفية لنشر الأصناف الجديدة للذرة الشامية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة .

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على "رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة، وخاصة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ، وتقديم كل الدعم للمزراعين سواء فنى أو إرشادى لزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات ، أن هناك لجان للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول، مضيفا:أنه هناك لجان متابعة تعمل بالمررو على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة الصيفية .