حصاد الأسبوع| زيادة أسعار البنزين.. رفع الحد الأدنى للأجور ووفاة فنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي تحريك أسعار الوقود لتصبح 6.75 جنيه لبنزين "80"، و8 جنيهات لنزين "92"، و9جنيهات لنزين "95". وبدأ الأسبوع بوفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض، ثم تُوفي بعد يومين الفنان عزت أبو عوف، عن عمر ناهز 71 عامًا. Advertisements كما وافقت الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور. ويعرض الخليج 365 أهم أحداث الأسبوع في الفيديوجراف التالي:

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