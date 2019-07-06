"مزرعة بكتيريا".. تحذير مهم من "مياه القاهرة" بشأن فلاتر المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

حذر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين من استخدام فلاتر المياه.

وقال الشيمي، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، إن عدم تنظيف شمعات الفلاتر يحولها لمزرعة بكتيريا، مضيفًا أن مياه الشرب العادية يتم تنقيتها بشكل كامل حسب المواصفات العالمية، ولكنها لا تزال تحتوي على بعض العناصر الضارة مثل الحديد والمنجنيز.

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ونوه، إلى أن المياه المعدنية كذلك تحتوي على بعض الشوائب الضارة، لافتا إلى أن مصطلح "المياه المعدنية" غير علمي أو حقيقي.

وتابع، أن مياه الشرب التي يتم تنقيتها من النيل، تعد أنظف وأنقى مياه على مستوى العالم.