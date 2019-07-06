غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بمشاركة 71 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، غدًا الأحد، الذي ينظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعدد من هيئات وزارة الثقافة، بقصر الأمير طاز، ويستمر حتى 21 يوليو الجاري.

يشارك في الملتقى نحو 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية، وتحل دولة الكويت ضيف شرف الملتقى.

ويُشارك به العديد من الدول العربية والأوروبية هي: سوريا، ليبيا، السعودية، العراق، البحرين، المغرب، المكسيك، أوكرانيا، بولندا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، النمسا، اليونان، البرازيل، كولومبيا، روسيا، اليابان، الهند، والصين.

Advertisements

وفي تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين المقبل، يقيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ورشة "الرسم بالأرقام" إشراف الفنان السعودي أيمن الغامدي، ثم يفتتح في الساعة الثالثة عصرا، معرض كاريكاتير "حيوانات مرحة" للفنان خالد المرصفي، والفنان فوزي مرسي، والفنانة الإماراتية آمنة الحمادي، ويضم المعرض 40 لوحة كاريكاتيرية موجه للأطفال.

وفي تمام الساعة الخامسة مساء، تنظم مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ندوة "الكاريكاتير في الكويت"، ويتحدث في الندوة الفنان محمد ثلاب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية، ويديرها الفنان سمير عبد الغني.

وفي تمام الساعة السابعة مساء، يفتتح معرض كاريكاتير "لاو تزه في عيون العالم"، بمقر المركز الثقافي الصيني بالجيزة، يضم المعرض ما يقرب من 40 لوحة كاريكاتيرية حول حياة الفيلسوف الصيني لاو تزه، ويشارك به 40 فنان كاريكاتير، من 24 دولة عربية وأجنبية.

يرأس الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويشارك في تنظيمه الفنانون، خالد المرصفي، وعمر صديق، ومنى إبراهيم، ومروة إبراهيم.