شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب طائرتي تنصت وتجسس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط محاولة تهريب طائرتى تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 الخاص بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً وتداولها والإتجار فيها، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد جمال مأمور الجمرك، وسامى الزغبى رئيس الوردية، في الراكب ا. ع. ر مصرى الجنسية.

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب من مصطفى حسين وجورج شاكر وعاصم فتحى مأمورى الحركة، وطارق عبدالمنعم وصلاح الدين مصطفى أمن جمركى، وهلال الغزالى مكافحة تهريب، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية.

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وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة صغيرة الحجم أسود×أبيض مدون عليها TELLO، مزود بكاميرا بداخل علبة خاصة بها ممزقة وبدون جهاز تحكم عن بعد، وطائرة ماركة SYMA- X5VW أحمر×أبيض اللون، مزوده بكاميرا ومكان لشريحة ميموري ومعها جهاز تحكم عن بعد، والطائرتان صنع الصين مخبأتين بين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.