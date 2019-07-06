خطوة بخطوة ..كيف تحول سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زيادة أسعار البنزين، تتجه أنظار أصحاب السيارات نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل ونظيف وصديق للبيئة. وفيما يلى المستندات المطلوبة وخطوات عملية التحويل: 1ـ تستلم شركة الغاز المضغوط السيارة من العميل . 2- يتم فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك . 3- تحديد نظام التحويل وسعة الإسطوانة . 4-التعاقد مع العميل والحصول علي الأوراق المطلوبة . 5- استيلام السيارة من العميل لبدء التحويل . Advertisements 6- تحويل السيارة بأحد المراكز التابعة لشركات غاز السيارات . 7- إعادة السيارة للعميل بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. أما عن المستندات المطلوبة: 1- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك السيارة . 2- صورة رخصة السيارة. 3-إيصال مرافق "كهرباء أو غاز أو مياه".

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