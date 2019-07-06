كيف تتابع مباريات أمم أفريقيا 2019 عبر قناة تايم سبورت؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، طريقة متابعة قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبل، تقدم القناة المصرية خدمة مميزة لجميع متابعيها سواء من خلال الاستوديوهات التحليلية سواء باستقدام كبار النجوم لتحليل المباريات أو نقل مختلف الفعاليات فى البطولة من موقع الحدث لحظة بلحظة والكواليس المختلفة الخاصة بمختلف المنتخبات وعلى رأسها المنتخب الوطنى.

من نجوم التحليل فى قناة تايم سبورت؟

تضم قناة تايم سبورت فريق عمل ضخم يضم عدد من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

مورينيو ينضم لقناة TIME SPORTS

ولم يقتصر فريق التحليل على نجوم مصر ولكن تم التعاقد مع نجوم وأساطير عالمية وأفريقية، وعلى رأسهم صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، والحاج ضيوف نجم السنغال وليفربول الإنجليزى السابق، بالإضافة إلى نوانكو كانو الذى قاد الجيل الذهبى للنسور الخضراء للتتويج بأولمبياد أتالانتا 96 كأول فريق أفريقى يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع أسطورة التدريب وأحد المشاهير الكبار فى كرة القدم وهو البرتغالى جوزيه مورينيو ليحلل مباريات البطولة بداية من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019، لتواصل القناة نجاحاتها بخطف أبرز النجوم العالمية بتحليل مباريات أمم أفريقيا على قناة مصرية.

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وسيحل مورينيو ضيفًا على قناة "Time Sports" اليوم السبت لتحليل مباراة المنتخب الوطنى أمام جنوب أفريقيا فى دور الـ16 من البطولة التى ستقام على استاد القاهرة الدولى.

وماذا عن تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى؟