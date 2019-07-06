شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات اليوم عن مناطق غرب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، عن انقطاع مياه الشرب عن غرب الاسكندرية اليوم السبت ، و ذلك نظرا لاعمال انشاء كوبرى بشاير الخير و الذى يتعارض مع خط المياه قطر 700 مم أحد الخطوط الناقلة للمياه غرب الاسكندرية بطريق القبارى السريع
و أشار بيان صادر من شركة مياه الاسكندرية ، الى أن الشركة سوف تقوم بترحيل الجزء المتعارض مع الكوبرى مما سيؤدى الى ضعف و انقطاع المياه غرب الاسكندرية و ذلك فى مناطق الدخيلة و حتى كيلو 21 و ذلك من الساعة 10 صباحا و لمدة 10 ساعات تقريبا لحين الانتهاء من الاعمال
و ناشدت الشركة المواطنين لتوفير سيارات مياه الاتصال على الخط الساخن 125 ، و سيتم توفير سيارات مياه.
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