شكرا لقرائتكم خبر عن 11 خطوة للحصول على تصاريح دخول الدوائر الجمركية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة للحصول على تصاريح دخول الدوائر الجمركية المستديمة للموانئ المصرية لمدة عام.

الإجراءات:

1-تقديم الأوراق خلال نهاية العام تمهيداً لاستخراج التصريح السنوى للعام الجديد.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

"الأشخاص، شركات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، البعثات الدبلوماسية،الموظفين الحكوميين، الأجانب".

"المستندات المطلوبة"

"تصاريح دخول الأشخاص"

1-طلب مُعتمد ومختوم بخاتم الشركة باسم السيد اللواء مدير مصلحة أمن الموانى موضحاً به طبيعة النشاط والغرض من طلب التصريح والموانى المطلوب دخولها وأماكن التردد داخل الميناء وأسماء الأشخاص المراد استخراج التصاريح لهم.

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2-صورة واضحة من الرقم القومي.

3-نموذج توقيع المسئول عن "الشركة، المكتب، الهيئة، المصلحة" مُعتمد من أحد البنوك.

4-تفويض باسم مندوب "الشركة، المكتب، الهيئة، المصلحة" مفوض للتعامل مع إدارة التصاريح شريطة أن يكون من ضمن المتقدمين للحصول على تصريح دخول المواني.

5-صورة السجل التجارى أو صحيفة الشركات أو الجريدة الرسمية للاطلاع على الأصل.

6-صورة البطاقة الضريبية مدون بها أخر إقرار ضريبى "للإطلاع على الأصل".

7-أصل خطاب من التأمينات الاجتماعية مُعتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية لكل فرد من الأفراد المطلوب استخراج تصاريح لهم.

8-تقديم ما يثبت الموقف التجنيدى لمن هو فى سن التجنيد "أقل من 30 سنة".

9-2 صورة فوتوغرافية لكل فرد مع كتابة الاسم رباعى أسفل الصورة واضح واسم الشركة خلف الصورة.

10-استيفاء استمارة الحاسب الآلى نموذج رقم 2 ببيانات الأفراد المطلوب استخراج تصاريح دخول لهم لأول مرة من حيث" الاسم رباعى، المهنة، أسم الشركة"، باللغة العربية والإنجليزية، "أصل + 8 صور"، وأن تكون البيانات مطابقة لتحقيق الشخصية المرفق بالطلب.

11-تقديم ما يثبت سابقة التعامل مع الموانى مبررات الدخول دون حصرها على فئة معينة وإحضار خطاب من جمرك الميناء المراد التردد عليها مُعتمد ومختوم.