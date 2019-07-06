محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بطريق الفيوم، مساء الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث بمنطقة هضبة الأهرام، ووجود وفيات. Advertisements تبين بالفحص المبدئي وقوع الحادث أمام البوابة الثانية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم شاب، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى. ووجه اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة برفع آثار الحادث وتجنيب السيارات نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 3 أشخاص في حادث مروري بطريق الفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.