شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يتابع خطة تشغيل 49 مستشفى نموذجيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، حضره وزيرا التعليم العالى والصحة ومسؤولو الوزارتين ووزارة المالية، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وتحفيز الفريق الصحى للعمل، خصوصًا بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيًا على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيًا تتبع وزارة التعليم العالى. وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التى ستقدم خدمات متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وفى الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.

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وأضاف أن رئيس الوزراء وافق بصورة مبدئية على بعض المقترحات التى طرحها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى، مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، كما وافق على منح أعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية أولوية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية والبورد المصرى.

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذلك إعداد السند التشريعى الخاص بهذه المقترحات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وفى المحافظات الحدودية والمناطق النائية. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع شهد أيضًا طرح فكرة توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للأطباء فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم فى هذه المناطق وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مطالبًا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء.