شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. قنوات الإخوان وسبوبة التقارير الحقوقية المضروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكاذيب مستمرة تعدها دكاكين الإخوان الحقوقية التى تعد تقارير مضروبة تتهم بها السلطات المصرية ودول الرباعى العربى بإساءة التعامل فى ملف حقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى شهادات إخوانية مضروبة فى الأصل، تلك المنظمات التى تعمل ليل نهار على هذه الأكاذيب، ظهرت بوجهها القبيح أمام الجميع، حيث ظهرت على شاشة مكملين الإخوانية سلمى أشرف، المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس مونتير، وهى إحدى المنظمات التى تعد تقارير كاذبة ضد الدولة المصرية.

ظهور متحدثة المنظمة عبر شاشة مكملين الإرهابية التى تبث من تركيا، تكشف عن مخطط الجماعة الإرهابية باستعانتها بشركات علاقات عامة ودعاية لتسوق تقارير هذه المنظمات الحقوقية المضروبة، عبر منظمات أمريكية موجهة ضد الدول العربية.

وعلى طريقة الورقة الدوارة فى الانتخابات تتحول تقارير دكاكين المنظمات الحقوقية الإخوانية المضروبة إلى مادة فى تقارير يتم إعدادها لتشويه صورة الدول العربية، ومن أبرز المنظمات التى تقوم بهذا الدور هيومان رايتس ووتش، وهيومان رايتس مونتير، وغيرها من المنظمات الإخوانية.

ويلعب إعلام الإخوان الذى يتمثل فى الجزيرة وأخواتها الشرق ومكملين وغيرهما التى تبث من قطر وتركيا، دورا فى ظهور هذه التقارير المضروبة على أنها حقيقية وأصيلة، وهذا ليس صحيحا، فظهور قيادات هذه المنظمات عبر شاشات الجماعة الإرهابية يكشف تبنى الإخوان لسلسلة طويلة من الأكاذيب التى تروجها وسائل إعلام الجماعة الإرهابية من قنوات وصحف ومواقع ولجان إلكترونية.