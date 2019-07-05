شكرا لقرائتكم خبر عن حبس صاحب شركة دعاية وطالبة بتهمة النصب والاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس صاحب شركة دعاية وطالبة جامعية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال.

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تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، بلاغاً من وحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق عن وجود منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للوحدة زورا بشأن إقامة مهرجان غنائي على غير الحقيقة بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة، وحدد الإعلان سعر تكت "التذكرة" لحضور المهرجان المزمع إقامته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط "ش. م" 22 طالبة بكلية التجارة بالجامعة، وبمواجهتها أقرت حصولها على التذاكر من "محمد. ع" صاحب شركة دعاية وإعلان، وإنها تمكنت من بيع عدد من التذاكر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الطالبة وصاحب شركة الدعاية، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.