شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصرى اليوم».. تركيب 1447 شمندورة لحماية الشعاب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير فريق وحدة صيانة وتركيب الشمندورات، النصف سنوى، بجمعية المحافظة على البيئة فى البحر الأحمر، الذى تضمن زيارة مواقع الشمندورات البحرية فى الغردقة، بمواقع الغطس والرحلات البحرية وعدد من الجزر، لحماية الشعاب المرجانية من التدمير والممارسات البشرية الخاطئة.

وقالت الجمعية فى بيان، إن أعمال الصيانة تمت فى سفاجا، القصير، الأخوين، مرسى علم، سطايح، الزبرجد، سان جون، وتم الانتهاء من فحص 420 شمندورة وعمل صيانة لـ681 شمندورة، وإعادة تركيب 126 شمندورة، بإجمالى طول حبال بلغ 5600 متر، كجزء من خطة الصيانة التى ينفذها فريق الشمندورات بالجمعية بصورة دورية لمناطق الغطس والجزر البحرية. كانت «المصرى اليوم» نشرت تقريرا عن التحذير من ظاهرة إلقاء الحبال والواير الحديدى الخاص باللنشات السياحية على مناطق الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، التى تعد ثروة قومية طبيعية، مع خلو عدد من مناطق الغطس من نظام الرباط الآمن المعروف بـ«الشمندورات» ما يهدد البيئة البحرية للشعاب المرجانية بمخاطر كبيرة.