شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يؤكد تشديد حملات الرقابة علي محطات الوقود والمواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، أن جميع أجهزة الرقابة بالمحافظة انتشرت في محطات الوقود ومواقف السيارات والأسواق العامة لمتابعة الألتزام وعدم المغالاة في الأسعار واستغلال المواطنين بعد القرارات الجديدة التي اعلنت اليوم .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ بورسعيد لغرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف بالمحافظة قدم خلالها تقريراً بالفيديو كونفرانس للسيد رئيس الوزراء وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة .

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وأضاف المحافظ بأن الاوضاع تسير بشكل طبيعي في المحافظة وأنه تم اعلان تسعيرة جديدة للركوب لسيارات التاكسي والسيرفيس داخل المحافظة واسعار المواصلات العامة بين بورسعيد وباقي المحافظات.

واعطي تعليماتة لرجال المرور ومباحث ومديرية التموين بإتخاذ اعلي درجات الحيطة والاستعداد لمنع من تسول له نفسة استغلال الموقف للزيادة في الاسعار المعلنة علي حساب المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم مع المخالفين.

كما اصدر المحافظ تعليماتة بالاستمرار في العمل بغرفة العمليات الرئيسية علي مدار اليوم والتعامل الفوري مع اي مشكلة قد تظهر وحلها في حينة.