شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: كل أجهزة الدولة تعمل للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بغرفة عمليات المحافظة بحضور السكرتير العام، ورئيس هيئة النقل العام، ومدير مواقف الأقاليم والسر فيس، وقيادات المرور، وتم التأكيد على التزام سائقي سيارات السرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة 15% وتطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السر فيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات الأجرة و "التكسي الأبيض" ويتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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وأكد محافظ القاهرة، على أن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقا" لمعدلات الزيادة في الوقود وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعي بمواقف السر فيس والأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلاني على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة وذلك بالإبلاغ عن مخالفات وعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة من خلال غرفة عمليات المحافظة 23912136- 23907147

مؤكداَ على عدم التهاون مع أي شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فوراَ ضد المخالفين وأشار المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات جميع أجهزة المحافظة وكافة الوزارات تعمل على متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وأن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى.