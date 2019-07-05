شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، الداخلية والخارجية وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلى والتجارى، التى التى تراوحت الزيادة بها من 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مؤكدًا أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها، وأنه فى حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات وتطبيق لائحة العقوبات التى ينص عليها القانون.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن زيادة الأسعار بناءً على تكليفات رئيس الوزراء وأنها الشريحة الأخيرة فى تحريك أسعار المنتجات البترولية، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، لافتاً انه يتم تدوير الدعم لضمان وصوله للمستحقين.

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أوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى وتوفر جميع المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق على مستوى المحافظة وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مشدداً على تكثيف الحملات التموينية والمرورية على محطات بيع الوقود ومواقف السيارات بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام منعقدة منذ الصباح الباكر، بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات السرفيس و اجرة مواقف المراكز والمدن بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وتابع محافظ كفرالشيخ أنه على المواطنين الابلاغ عن اى محطة وقود تقوم بكتابة أسعار مخالفة للأسعار المعلن عنها للبنزين والسولار فوراً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والصالح العام، فضلاً عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ " كفرالشيخ نيوز".

وفيما يلى التعريفة المقررة بين محافظة كفرالشيخ والأقاليم والداخلية بين المراكز والمدن والقرى بالمراكز والسرفيس وسيارات التاكسى:

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ