شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية لمراكز ومدن المحافظة والخارجية إلى المحافظات الأخري والتاكسي المخصوص، وذلك ليتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية .

وأكد المحافظ أنه تم زيادة تعريفة الركوب الحالية التي كان معمولا بها بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15 % بما يتماشى مع زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية..مشيرا إلى أنه تم تعديل التعريفة الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح، العريش / القاهرة: 65 جنيها بدلا من 57جنيها، العريش / الإسماعيلية: 40 جنيها بدلا من 34 جنيها، العريش / القنطرة: 31 جنيها بدلا من 25.5 جنيها، العريش / بئر العبد: 15 جنيها بدلا من 13 جنيها، بئر العبد/ القنطرة: 15 جنيها بدلا من 13 جنيها، العريش / رفح: 14 جنيها بدلا من 12 جنيها، العريش / الشيخ زويد: 11جنيها بدلا من 9.5 جنيها، العريش / الحسنة: 15 جنيها بدلا من 13 جنيها، العريش / نخل: 28 جنيها بدلا من 24 جنيها، الشيخ زويد / رفح: 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، منفذ رفح / المرج: 90 جنيها بدلا من 80 جنيها .

أضاف المحافظ أنه بالنسبة للخطوط الداخلية داخل مدينة العريش أصبحت: من ميدان البلدية / البحر ( حتى أوبروى ): 2.5 جنيه بدلا من 2جنيه، ميدان البلدية / البحر / المساعيد: 3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات، ميدان البلدية / البحر / المساعيد حتى جامعة سيناء: 4جنيهات بدلا من 3.5 جنيها، ميدان البلدية / شارع أسيوط / المساعيد: 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، ميدان البلدية / شارع أسيوط / الزهور: 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه، ميدان البلدية / أبوصقل: 2.5 بدلا من 2 جنيه .

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ميدان البلدية / أبوصقل / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ): 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه، ميدان البلدية / ضاحية السلام: 2.5 بدلا من 2جنيه، ميدان البلدية / ضاحية السلام / الريسة ( حتى مدخل شاليهات السعد ): 3 جنيهات بدلا من 2.50 جنيها، ميدان البلدية / حى العبور: 2.5 جنيها بدلا من 2 جنيه، ميدان البلدية / المزرعة / المطار: 3.5 جنيهات بدلا 3 جنيهات، ميدان البلدية / الصفا: 2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه، ميدان البلدية / السمران: 2.5 بدلا من 2 جنيه .

أشار المحافظ أنه بالنسبة للتاكسى المخصوص داخل مدينة العريش أصبحت التعريفة ميدان البلدية / الريسة: 10 جنيهات بدلا من 8.5 جنيهات، ميدان البلدية / المزرعة: 13جنيها بدلا من 11 جنيه، ميدان البلدية / المساعيد: 14 جنيها بدلا من 12 جنيه، ميدان البلدية / جامعة سيناء: 16 جنيها بدلا من 14 جنيها، داخل المدينة ( ميدان البلدية / أبوصقل / ضاحية السلام / السمران / الصفا / كنتاكى ): 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات .

أوضح المحافظ أنه بالنسبة للخطوط الداخلية في بئر العبد( السرفيس ) أصبحت بئر العبد/ الدراويش / النجاح / الخربة: 3.25 جنيها بدلا من 2.75جنيها، بئر العبد/ قرية النصر / الفايضة / السلام: 3.5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، بئر العبد/ الفتح / أم عقبة / رابعة: 3.75 جنيها بدلا من 3.25جنيها .، رابعة / الكرامة / 6 أكتوبر / رمانة / الشهداء: 3.75 جنيهات بدلا من 3.25 جنيه، رابعة /الشهداء/ الأحرار / بالوظة: 3.25 جنيه بدلا من 3.25 جنيها، رابعة / القنطرة: 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيهات، بئر العبد/ سلمانة / السادات: 3 جنيها بدلا من 2.5 جنيها، بئر العبد/ التلول: 4 جنيهات بدلا من 3.25 جنيها، بئر العبد/ الروضة: 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة للمواقف مع اتخاذ اجراءات حاسمة ضد أي مخالفة أو تجاوز في الاسعار أو الاجرة المقررة بالخطوط الداخلية والخارجية وسيارات الأجرة والتاكسي المخصوص.