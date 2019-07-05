مطران سوهاج للكاثوليك يودع كاتدرائية المنيا قبل استلامه الخدمة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الأنبا باسيليوس فوزي مطران سوهاج الجديد مقر خدمته بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا التى خدم فيها أكثر من ٣٠ عامًا، وذلك قبل انتقاله لمقر خدمته الجديد بسوهاج بعد أيام ليصبح مطرانًا لأقباط سوهاج عبر استقالة مطرانها يوسف أبو الخير. جرى حفل الوداع بكاتدرائية يسوع الملك وسط دموع شعب الكنيسة وأمنيات للأب المطران بخدمة صالحة فى سوهاج. وقال الانبا باسيليوس فى حفل توديعه بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا التى كان يخدم فيها، حين شعرت إننى لا أصلح اطمئن قلبى لأنه وحده يجعل الأوانى الضعيفة صالحة لخدمته، وحين أنهيت دراستى بالكلية الإكليريكية كنت أصلى لله أن يمنحنى نعمة الوعظ، لأننى لا أستطيع أن أعظ وقد أعاننى الله طوال خدمتى بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللامحدود، وهو الذى يختار الأوانى الضعيفة لخدمته، مقدمًا الشكر لشعب الكنيسة على كل تلك الفترة التى قضاها خادمًا لهم. Advertisements

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