البابا تواضروس يجتمع بكهنة كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الآباء كهنة وأعضاء مجلس كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة. استعرض البابا معهم سير العمل بقطاعات الخدمة بالكنيسة خاصة في مجالات مساعدة المحتاجين والمرضي والفئات الضعيفة، كما قدموا تقارير عن اجتماعات المجلس الشهرية، إلى جانب تقارير هندسية ومعمارية عن المشروعات المستقبلية للكنيسة وأنشطتها المختلفة.

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