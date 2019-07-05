شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: 7 جنيه رسوم فتح عداد التاكسى الأبيض والكيلو بـ3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة، أن رسوم فتح عداد التاكسى الأبيض، طبقا للزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب، بعد زيادة أسعار المحروقات، 7جنيه وتشمل 1 كيلو متر.

وأضافت المحافظة، أن تعريفة الكيلو متر 3 جنيه لكل كيلو، ورسوم ساعة الإنتظار 17 جنيه وتزيد بواقع 8 جنيه لكل ساعة إضافية.

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وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات والخطوط الداخلية بعد زيادة اسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.