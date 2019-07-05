شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يبدأ بـ 8 عمليات جراحية.. (فيديو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد حصل العديد من المنتفعين على خدمات طبية متقدمة وفقا لأعلى البرتوكول العلاج ومعايير الجودة . يستعرض ”الخليج 365” كيف أجريت أول جراحات القوقعة والقساطر والقرنية ضمن منظومة التأمين الجديدة فى 24 ساعة، من خلال الفيديو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يبدأ بـ 8 عمليات جراحية.. (فيديو جراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.