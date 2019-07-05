شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "كليات القدرات" تبدأ عقد اختبار طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الكليات العاملة بنظام القدرات وعلى رأسها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والإعلام غدا السبت، عقد امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات.

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وفتح موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا، على أن تبدأ الكليات اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019، إذ يسجل الطلاب لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

وحدد مكتب التنسيق خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت على أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، و يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم تظهر الطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب.