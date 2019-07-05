شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة لا تعرفها عن قائد غرفة عمليات القوات الجوية فى عملية تحرير طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود اللواء محمد منفور غرفة عمليات القوات الجوية في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة، وذلك عبر شن غارات جوية على تمركزات المسلحين لاستنزاف قدراتهم.

وتستعرض ”الخليج 365” في السطور الآتية أبرز المعلومات عن اللواء محمد منفور قائد غرفة عمليات القوات الجوية :

1. لواء طيار ركن محمد منفور المنفي من مواليد طبرق في العام 1957 توجه للقوات المسلحة عام 1977.

2. حصل على الشهادة الأكاديمية العسكرية الجوية بيوغسلافيا عام 1981وحصل على الترتيب الأول على دفعته.

3. تحصل على دورة مدرب طيار على الطائرة وكان ترتيبه الأول من بين 45 متدرب بينهم 30 يوغسلافي في ذلك الحين.

4. يجيد اللغات الآتية كتابة وقراءة وترجمة (الإنجليزية ..اليوغسلافية بلهجاتها الصربية الكرواتية البوسنية).

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5. خريج كلية القيادة والأركان (كلية الحرب الجوية ) ( Air war College ) بباكستان وهو أول ليبي يتخرج منها وتحصل علي الترتيب الثاني بمرتبة الشرف واسمه في لوحة الشرف.

6. تحصل على عدة دورات منها دورة أمراء أسراب ودورة ألوية جوية وآخر المهام التي كلف بها آمر غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية وهو قائد لعدة طائرات منها (ميج 21 – ميج 23 – والميراج 5) ولديه في رصيده أكثر من 2000 ساعة طيران حربي.

7. حصل على ماجستير في العلوم في الدراسات الإستراتيجية في التخطيط الإستراتيجي من الجامعة الجوية بباكستان وأيضا بمرتبة الشرف.

8. حاصل على دبلومة في القيادة الفعالة ( Effective leader ship ) معتمدة من الحكومة الكندية 9. تولى منصب مدير مطار طبرق الدولي لمدة ثلاث سنوات وفي عهده أصبح مطار طبرق مطار دولي لأول مرة في تاريخه.

10 لدية بعض الكتب التي كتبها ولم تطبع بعد مثل كتاب عن عمر باشا طوسون، كتاب الملحق العسكري، كتاب نجيب الحوراني، كتاب عن عمر المختار الدور السياسي والعسكري ، كتاب عن الطائرة Lady be good ، قارئ للتاريخ وخاصة التاريخ العربي، قارئ للشعر العربي العامي والفصحي .

11. اكتسب جزء كبير من ملامح شخصيته من والده الذى كان عضو الجبهة الوطنية المطالبة باستقلال ليبيا في سنة 1946 م وكان رئيس المجلس التشريعي بعد الاستقلال في 24 ديسمبر 1952 م وكان والده بالتركيبة القبلية الليبية وامتداداتها في دول الجوار الليبي.

12.قاد العملية الجوية لصد هجوم عملية ما تعرف بـ"الشروق" التي قادها صلاح بادي للهجوم على الهلال النفطي في ديسمبر 2014.

13. في أغسطس 2017 تمت ترقيته من رتبة عميد لرتبة لواء .