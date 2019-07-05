شكرا لقرائتكم خبر عن سماء ليبيا تحت السيطرة.. عمليات نوعية تفرض نفوذ حفتر على المجال الجوى ضد جرائم أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت القوات الجوية الليبية سلطتها على سماء ليبيا وتأمين العاصمة طرابلس من الطائرات المعادية التى أرسلها النظام التركى لدعم المليشيات المسلحة، بالإضافة لتدمير عدد من الطائرات المقاتلة التى تملكها طائرات مصراتة.

وأكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي الفريق طيار ركن صقر الجروشي ان الكلية الجوية مصراتة خسرت اغلب طائراتها القتالية في معاركها ضد الجيش الليبي.

وأشار الجروشي، إلى أن مليشيات مصراتة تستخدم أحد مرافق القوات الجوية استخدام غير قانونى لمصلحة الخارجين على القانون ويحملون فكر متطرف، وتتخذ من مدينة مصراتة مقراً لها، مؤكداً ان اغلب الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية غرب ليبيا انضموا إلى القوات المسلحة الليبية وجزء بسيط منهم التزم بيته أو غادر إلى تونس مع أفراد عائلته خوفاً من استهدافهم أو القبض عليهم.

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وقال الفريق الجروشى، أن عدد الطائرات التي خسرتها مليشيات مصراتة بلغ 6 طائرات على النحو التالي عدد 2 طائرات L39، عدد 2 طائرات ميراج F1، طائرة ميج 25، وطائرة ميج 23، مؤكدا أنه تم إسقاطها جميعاً بفضل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وذلك بسبب استهدافها لمواقع المدنيين فى محيط العاصمة طرابلس.

فيما تمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الليبى من إسقاط 8 طائرات تركية مسيرة بدون طيار منذ إطلاق الجيش الليبى لعملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة.