شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظين بإعلان تعريفة الركوب بزيادة لا تزيد عن 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بالإعلان تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة علي الا تتخطي نسبة الزيادة في التعريفة من 10% الي 15%، ويتم الاعلان عن الأسعار الجديدة بطريقة ظاهرة في كافة مواقف سيارات الأجرة .

وشددت الوزارة فى بيان اليوم، علي ضرورة أن يتم التنسيق مع المحافظات المجاورة للتأكيد علي أسعار تعريفة الركوب وعدم تفاوت الأسعار، وأهمية قيام المحافظات بالتأكد من عدم وجود زيادة في أسعار الخبز بالمخابز نظراً لعدم زيادة أسعار المازوت ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخبز مخالف ، والالتزام بسعر أسطوانات البوتاجاز طبقا للسعر المعلن .

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كما تم التشديد على تكثيف حملات مديري الأمن لتنظيم عملية المرور والتموين علي المواقف والأسواق ، مع ضرورة التنبيه علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر المنتجات البترولية والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة بعد زيادة الأسعار .

ووجهت الوزارة المحافظين بضرورة التفاعل والاستماع إلي شكاوي المواطنين والعمل علي سرعة حلها ومواجهة أي مخالفات بكل حسم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين خاصة مخالفة السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير و تجزئتها .

كما وجهت وزارة التنمية المحلية كافة المحافظات بضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات وكذا توافر السلع التموينية فى الأسواق .