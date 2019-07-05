"ابتزاز جنسي".. تفاصيل مذكرة مجلس التأديب التي أطاحت بـ"لاشين" من جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

حصل "الخليج 365" على مذكرة مجلس التأديب بجامعة القاهرة والتي انتهت بعزل أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة من وظيفته بعد إدانته في وقائع تحرش جنسي ورشوة.

وصدر قرار مجلس التأديب في 10 يونيو الماضي، برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية الدكتور طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر محمد عبدالحميد بالشؤون القانونية للجامعة، ثم وافق عليه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وجاء القرار بعد التحقيق في دعويي التأديب المقامتين من رئيس الجامعة الأولى رقم 11 لسنة 2017، بتهمة سب وقذف الدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام والتشهير بأساتذة الكلية، عبر وسائل الإعلام، والثانية رقم 2 لسنة 2018 في اتهامه بالتحرش وابتزاز الطالبات جنسيًا وتلقي رشوة من الطلاب.

وأحيل لاشين إلى مجلس التأديب في 31 يوليو 2017 بعد خضوعه للتحقيق أمام الدكتور عبدالمنعم زمزم الأستاذ بكلية الحقوق فيما نسب إليه من اتهامات بالتشهير بأساتذة الكلية على رأسهم عميدة كلية الإعلام بالجامعة جيهان يسري في حديث تليفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي متجاوزًا حدود حق الرد على الشكوى المقررة قانونًا وهو ما يعد مخالفة تأديبية يتعين محاكمته ومعاقبته عليها.

وتضمنت الدعوى الثانية واقعتين من خلال تداول تسجيلين على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات وعبارات خادشة للحياء وينطوي على تشهير بالكلية وأساتذتها وطلابها، حيث تبين من الفيديو طلبه الرشوة من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وذكر مجلس التأديب أن لاشين أقر بتحقيقات مجلس التأديب بأن الصوت الموجود في التسجيلين هو صوته بالفعل لكنه مفبرك غير أنه لم يقدم دليلاً على صحة أنه مفبرك، بالمخالفة للمواد 95 و96 و190 من قانون تنظيم الجامعات.

وبعد 4 أشهر من واقعة (الرشوة)، تداول تسجيلين جديدين على مواقع التواصل الاجمتاعي يتضمنان تصرفات خادشة للحياء منسوبة له مع إحدى الطالبات يشرف على رسالة الماجستير الخاصة لها ويقوم بابتزازها ويتحرش بها.

وفي تلك الواقعة طلبت عميدة كلية الإعلام إحالة الموضوع للتحقيق حرصا على سمعة الكلية وأساتذتها وحفاظًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية الأصيلة، بعد اتهام لاشين باستغلال منصبه لإجبار الطالبات على ممارسة الرزيلة.

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وأشار التقرير إلى مجلس التأديب قرر وقف نظر الدعوى تعليقًا لحين ورود قرار النيابة العامة بالتصرف الجنائي في القضية رقم 4139 جنح قسم الجيزة المتهم فيها "لاشين".

ولفت التقرير إلى أن نيابة جنوب الجيزة أجرت تحقيقاتها مع لاشين وأحالت أوراق التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وافقت على اتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا بالشق الإداري، فأرسلت نيابة الجيزة بدورها أوراق التحقيقات إلى جامعة القاهرة لتقديم ياسين لاشيف للمحاكمة التأديبية في فبراير 2019.

وأضاف المجلس أنه ثبت له من واقع مطالعته للسيرة الذاتية لأستاذ الإعلام السابق صدور عقوبات تأديبية ضده في مخالفات إدارية آخرها القرار رقم 1667 في 4 ديسمبر 2016، بتوقيع عقوبة التنبيه لإخلاله بقواعد الامتحانات واقتحامه لجنة رقم 309 ومحاولته أخذ كراسة الطالب محمد السيد علي لوجود خلافات مادية بينهما.

ولفت المجلس إلى أنه سبق مجاراة لاشين من مجلس التأديب بجلسة 30 سبتمبر 2018 بعقوبة التنبية في الدعوى رقم 12 لسنة 2017 المقامة ضده بقرار الإجالة رقم 1673لسنة 2017.

وتابع المجلس أنه في ضوء من نتقدم وما استقرت عليه عقيدة مجلس التأيب واطمأن إليه ضميره من خلال ما ورد بالأوراق والتحقيقات وسماع الشهود وإذ يأخذ المجلس بعين الاعتبار السيرة الذاتية للمحال وما تحتوية من كثرة المخالفات والجزاءات التأديبية الموقعة عليه على الرغم مما يتمتع من خبرة علمية وعملية طويلة، كانت كفيلة بأن تعصمه من أي خطأ أو ذلل، إلا أن ما وقع منه (لاشين) في هاتين العقوبتين يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية وهو ما يقرر معه المجلس إدانة المحال ومجازاته بعقوبة (العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة إعمالاً لحكم المادتين 96 و110 من قانون تنظيم الجامعات.

وانتهى المجلس إلى مجازاة الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة.

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