قبل ساعات من انطلاقها.. كل ما تعرفه عن اختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تنطلق بعد ساعات، إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وتستمر حتى 20 مايو المقبل.

ويستعرض "الخليج 365"، في سؤال وجواب كل ما تعرفه عن اختبارات القدرات على مستوى الجمهورية بحسب وزارة التعليم العالي.

س: متى تبدأ اختبارات القدرات؟

يمكن للطالب التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من اليوم السبت 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.

س: كيف يتم تسجيل الاختبارات؟

سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

س: ما هي خطوات التقدم لاختبارات القدرات؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 20 يوليو 2019.

بعد تسجيل الطالب في اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

- يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

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س: ماذا يحدث بعد انتهاء التسجيل؟

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني. وستلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

س: ما يحدث بعد إعلان النتيجة؟

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، و لن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س: هل يمكن التقدم لأكثر من نوع من اختبارات القدرات؟

نعم. يمكن التقدم لأكثر من نوع للاختبارات والتسجيل به.

س: هل يمكن للطالب الراسب في اختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟

لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

س: ما هى الأوراق المطلوبة للتقديم لاختبار القدرات؟

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل نوع قدرات، عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

س: ما هي الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات؟

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) .

• كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• شعبتا التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

• كليات الإعلام.

س: ماذا عن طلاب الشهادات المعادلة؟

• بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75%، فيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لهم في مواعيد لاحقة، ويتم إصدار بيان إعلامي في حينه.