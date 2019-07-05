"القوى العاملة" تتسلم تقريرًا حول قرار الإمارات بحظر العمل وقت الظهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، على ضرورة تحقيق نسبة الالتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة 100%، من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.

و بحسب بيان اليوم الجمعة، فإن قرار حظر العمل وقت الظهيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ينتهي في 15 سبتمبر المقبل.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار فيه المستشار العمالي ياسر أحمد عيد، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ستعاقب كل منشأة مخالفة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال.

وتصل العقوبات بحسب التقرير، إلى إيقاف ملف المنشاة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.