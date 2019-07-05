بلومبرج: انكماش الاقتصاد القطري يؤثر على مشروعات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

انكمش قطاع التشييد في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 1.2%، وذلك لأول مرة منذ بدء صدور بيانات قطاع التشييد القطري، بحسب بيانات هيئة التخطيط والإحصاء القطرية الصادرة أمس.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن انكماش قطاع التشييد بدأ يؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر بدون حساب النفط والغاز نموا بأقل من 2% خلال الأشهر الستة الماضية.

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وبحسب بيانات الهيئة فإن قطاع التشييد يسجل نمواً سنوياً بمتوسط 18% منذ نهاية 2012 مدعوماً بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقال زياد داوود خبير اقتصاد الشرق الأوسط، إن مرحلة النمو المعتمد على التشييد، كانت نعمة بالنسبة لقطر، حيث تم تحديث بنيتها التحتية وتحسين مستوى المعيشة، لكن الدولة تحتاج إلى التركيز على محركات أخرى للنمو خلال السنوات المقبلة.

وبدأت بوادر تباطؤ الاقتصاد القطري في أواخر العام الماضي، مع قرب الإنتهاء من الاستعدادات لبطولة كأس العالم.