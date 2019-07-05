اتهام عامل بتمزيق جسد جاره في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: مزق عامل جسد جاره بسكين حتى أرادة قتيلًا لخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بمقتل "محمد حسني ياسين"، عامل، أثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين. Advertisements وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أسامة ك"، عامل ومقيم دائرة القسم، لوجود خلافات بينهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذالك علي أثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بينهما واعتدى المجني عليه بالسب والشتم، فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين" وأجهز علية حتي أراده قتيلًا. تحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إدارى القسم وتولت النيابة التحقيق.​

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