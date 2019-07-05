أخبار مصر | غدا.. خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الإنجليزي الأستاذ الدكتور أحمد يسرى القرموطى خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، فى الفترة من (6 - 7) يوليو 2019. ولسهولة التواصل وضعت المستشفي رقم الخط الساخن 16221 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التالي: www.imc.org.eg.

ويضم المركز الطبي العالمي أكثر من مائة من الخبراء الاستشاريين الذين يعملون في العديد من التخصصات الطبية والجراحية المختلفة.

Advertisements