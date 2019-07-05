أخبار مصر | غدا.. بدء اختبارات القدرات لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء اختبارات القدرات لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ غدا السبت، مكتب التنسيق، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.

وتيسيرا من وزارة التعليم العالى، على الطلاب وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، أتاحت الوزارة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكه الانترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019.