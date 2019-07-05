أخبار مصر | الكهرباء: ١٨ ألفًا و٥٠ ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكهرباء: ١٨ ألفًا و٥٠ ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ ١٨ ألفا و٥٠ ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الخميس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم ٢٨ ألفا و٤٠٠ ميجاوات مقابل ٢٩ ألف و٨٠٠ ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألف ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.