أخبار مصر | أمين "شباب الحرية" يطالب حماية المستهلك بتفعيل صلاحياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "شباب الحرية" يطالب حماية المستهلك بتفعيل صلاحياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، إنه قد آن الأوان لجهاز حماية المستهلك أن يقوم بتفعيل صلاحياته، والتي تشمل حق الضبطية القضائية في الأسواق، نظرا لمواجهه جشع التجار وحالة الانفلات الغير مفهومة في الأسعار التي تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع التجار في كافة السلع منذ صباح اليوم.

وأضاف مهنى في تصريحات صحفية، أن ما حدث من زيادة في أسعار البنزين صباح اليوم لا يتناسب مع حجم ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بهذا الشكل، وان هناك بعض التجار الذين يستغلون الأمور لتحقيق مكاسب ليست من حقهم على حساب المواطن.

وأوضح أمين شباب الحزب، أن إصلاح منظومة الدعم وتوجيهها بالشكل الصحيح للمستحقين ضرورة لعلاج التشوهات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد المصري في العقود السابقة، وانه علينا أن نتحمل سويًا نتاج مرحلة بناء الدولة المصرية من أجل اقتصاد قوي للأجيال القادمة وبناء دولة قوية ووطن يليق بالمصريين.

وتابع مهني: "بناء الدول ليس بالعواطف والشعارات إنما بالجهد والعمل والاجتهاد والتكاتف سويًا في مواجهة التحديات"، مشيرا إلى أن الجميع يريد بالفعل مستقبل يليق بأبنائه وأحفاده.