أخبار مصر | شكري يترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول "ترويكا" بالنيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكري يترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول "ترويكا" بالنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول ترويكا رئاسة الاتحاد الأفريقي على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية في نيامي بالنيجر، لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الأفريقية الحادية والثلاثين التي عُقدت في نواكشوط في شهر يناير ٢٠١٩.

وأوضح حافظ أن الاجتماع ناقش آخر تطورات قضية الصحراء وسبل دعم المسار الأممي، وأهمية تشجيع جميع الأطراف على تكثيف انخراطها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار ٢٤٦٨، والبدء في المفاوضات السياسية غير المشروطة وصولاً للحل العادل والمُرضي لهذا النزاع.